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Ahmet Altan tutuklandı

6 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Ahmet Altan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
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