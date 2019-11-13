Ahmet Altan tutuklandı
6 saat önce
FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi