AHMET ALTAN TUTUKLANDI

HAKKINDAKİ yakalama kararı nedeniyle dün gece gözaltına alınan gazeteci-yazar Ahmet Altan , bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Altan, bugün polis eşliğinde tutuklamaya yönelik yakalama kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Bir süre mahkeme kapısında bekletilen Altan daha sonra duruşma salonuna alındı. Altan'ın kardeşi Mehmet Altan, kızı Sanem Altan, oğlu Kerem Altan da duruşma salonuna izleyici olarak alındı. Gazeteciler ise duruşmaya alınmadı. Ahmet Altan'ı avukatı Figen Çalıkuşu ile birlikte yetkilendirilen bazı avukatlar da temsil etti. Duruşma sonunda, Ahmet Altan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duruşma salonundan çıkan kardeşi Mehmet Altan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

AVUKATI DA İTİRAZDA BULUNDU

Öte yandan Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da tutuklamaya yönelik yakalama kararına itirazda bulundu. Altan'ın avukatı Çalıkuşu, tutuklama kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu. Avukat Çalıkuşu, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, " Yargıtay ve İstinaf mahkemesinin yetkisini gasp ederek kendi yetkisinde olmayan tutuklama kararını veren 27. ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Kasım tarihli tutuklama kararının kaldırılması ve Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verilmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan'ın tahliyesinin kaldırılması için savcılık itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Ahmet Altan hakkında tutuklamaya yönelik tutuklama kararı vermişti. Kararda, "sanığın sıfatı, tutuklu kaldığı süre, haber üzerinden birçok sempatizanı etkilemesi, aldığı ceza ve temyiz sürecinde cezanın aleyhine ağırlaşma ihtimali, pişmanlık göstereceğine dair beyanlarının olmaması, ülkemiz aleyhine birtakım aleyhe söylemler ve lobicilik faaliyetinde bulunmuş olması, suçun kaçma şüphesi var sayılan katalog suçlardan olması, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olması ve adli kontrol tedbirlerinin harici davranışları da dikkate alınarak amaca hizmet etmediği" gerekçelerine yer verilmişti. Bu kararla birlikte Ahmet Altan, dün Göztepe'deki evinden polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

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(CEP TELEFONU)

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