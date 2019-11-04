Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Son Dakika Dünya Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

6 saat önce

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı. Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi, System.String[]

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı.


Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

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Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:23 
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