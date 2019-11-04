Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
6 saat önce
Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı. Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.
Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mahkeme kararını açıkladı.
Ahmet Altan 'terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:23
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