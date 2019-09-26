Ahmet Amca için huzurevinde mevlit okutuldu

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevinde kalan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Ahmet İlhan için dün akşam mevlit programı düzenlendi.



İnegöl Belediyesi, şehrin sadece altyapı ve üst yapı faaliyetleri değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunacak çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesinde 2017 yılından bu yana hizmetini sürdüren İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Müdürlüğüde çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.



Aile olmanın tüm gereklilikleri yerine getiriliyor



Burada kalan yaşlıların kendilerini aile ortamı içinde hissetmeleri adına tüm imkanları seferber eden ve huzurevi sakinlerine konforlu bir yaşam kalitesi sunan İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Müdürlüğü, sadece kurum içerisinde değil, kurum dışında da bir çok etkinlik düzenliyor. Yaşlıların sadece kalacakları bir mekan değil, manen de kendilerini kıymetli hissedebilecekleri etkinlikler yapılıyor. Piknikler, günü birik geziler düzenleniyor. Vefat eden yaşlılar için de cenaze ve defin hizmetlerinden mevlit okutulmasına kadar aile olmanın gerektirdiği her ne varsa hassasiyetle gerçekleştiriliyor.



Ahmet Amca için dualar edildi



Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde vefat eden huzurevi sakinlerinden Ahmet İlhan için dün akşam mevlit düzenlendi. Bir süredir İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevinde kalan Ahmet amcanın vefatı, huzurevinde derin üzüntüye sebep olmuştu. Düzenlenen mevlit programında da huzurevindeki arkadaşları Ahmet amca için dualar etti. Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Uslu ve Durmuş Aydın ile huzurevi personelinin de katıldığı mevlit, huzurevi binasında gerçekleştirildi. Mevlitte, Ahmet amca başta olmak üzere vefat eden tüm huzurevi sakinleri için dualar edildi. - BURSA