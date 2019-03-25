Son Dakika Haberleri: Ahmet Aras; "Bodrum Trafiğini Motosiklet ve Bisikletçiler İçin Yeniden Düzenleyeceğiz"

Ahmet Aras; "Bodrum Trafiğini Motosiklet ve Bisikletçiler İçin Yeniden Düzenleyeceğiz"

30 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç ve dinamik belediye başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum'un ekstrem sporcuları motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla buluştu.

Ahmet Aras;
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç ve dinamik belediye başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum'un ekstrem sporcuları motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla buluştu.

Bodrum'da spor turizmini canlandırarak, gençleri spora yönelten projeleriyle dikkat çeken CHP Adayı Aras, kent trafiğini yeniden düzenleyeceklerini belirtti.

Kızılağaç parkur alanında gerçekleşen toplantıda konuşan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum trafiğinin vazgeçilmez unsuru olan motosikletler için her mahallede park alanları oluşturacaklarını müjdeledi. Aras, "Trafiği, motosiklet ve bisiklet sürücülerimiz için yeniden dizayn edeceğiz. Bodrum'da özellikle sezon dışında çeşitli yarış organizasyonları düzenleyerek hem bu sporu gençlere sevdirmek hem de Bodrum'un tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini söyleyen motosiklet kulüplerinin temsilcileri, bir parkura ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. Biz, gençlikten aldığımız enerji ile çalışacağız. Gençlerimizin gece hayatından, kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spora yönelmeleri için pek çok projemiz var. Bodrum'da düzenlenen yarış organizasyonları, hem sezon dışında ilçemize canlılık kazandırıyor hem de Bodrum'u tanıtıyor. Bizim, 52 hafta, 52 uluslararası etkinlik hedefimizde Bodrum'da yaşayan sporcular için de planlamalarımız hazır. Parkur konusunu belediye olarak çözüme kavuşturabileceğimize inanıyorum. Bodrum'un muhteşem ikliminin doğa sporları için ne kadar uygun olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz." diye konuştu.

Motosiklet kulüpleri daha sonra CHP Adayı Aras'a, 1 Nisandan itibaren belediye başkanlığı makamında kullanmak üzere el yapımı ahşap bir kalemlik hediye ettiler. Aras, daha sonra kulüp üyeleriyle birlikte bir özçekim yaparak parkur alanından ayrıldı.

"Bodrum'un tüm eski yapılarını düzenleyeceğiz"

CHP Adayı Ahmet Aras'ın bir sonraki durağı Kızılağaç Pazar yeri ve köy kahvesi oldu. Kızılağaç sakinlerinin kaldırım, aydınlatma, kapalı Pazar yeri ve belediye otobüsü gibi taleplerini dinleyen Aras, Pazar yeri için yer tespitini bugünden yaptıklarını müjdeleyerek "Göreve gelir gelmez, çok işlevli bir kapalı Pazar alanınız olacak." sözünü verdi.

" Kızılağaç'taki yarım kalmış tek katlı metruk bir yapıyı da inceleyen Aras, "Buraya Kızılağaç'ta yaşayan kadınlarımız için bir kurs ve etkinlik merkezi kuracağız. Ayrıca bu mahallemizin bir spor tesisi eksiği olduğunu tespit ettik. Okul çağındaki çocuklarımızın da halı saha talebi oldu. Bodrum'un her mahallesinde olduğu gibi Kızılağaç'ta da köy içi düzenlemesi yaparak burayı güzelleştireceğiz" dedi.

CHP Adayı Aras, her mahallenin kendine özgü tarihini, kültürünü ve dokusunu yansıtan sarnıç, değirmen, köy odaları gibi değerlerini elden geçirerek halkın ve turizmin hizmetine sunacaklarını belirterek "Eski evlerimiz, mezarlıklarımız, o topraklara ait olduğumuzu gösteren eserlerdir. Bunları yıkamazsınız, ortadan kaldıramazsınız. Biz bu değerleri korumak zorundayız. Biz, onların silüetini, cephesini güzelleştireceğiz. Kızılağaç'ı da tıpkı Bodrum'un diğer mahallelerinde yapacağımız gibi begonvil şehrine dönüştüreceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Motosiklet, Bodrum, Politika
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