Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le Anlaştı

Elazığspor camiasına sabah saatlerinde veda eden golcü oyuncu Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı.

Elazığspor camiasına sabah saatlerinde veda eden golcü oyuncu Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı.



Elazığspor'la yollarını ayıran Ahmet Aras, TFF 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma'yla bir araya gelen Ahmet Aras, kendisini Karagümrük'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Konuya ilişkin olarak Fatih Karagümrük Kulübü yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ocak ayı transfer çalışmaları kapsamında, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor'da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Aras'la sözleşme imzalamıştır. Ahmet Aras ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklaması yapıldı.



Ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 17 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Ahmet Aras, 7 gole imza attı. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi

Fenerbahçe'ye Gideceği Konuşulan Emre Belözoğlu: Tamamen Başakşehir'in Başarısına Odaklanmış Durumdayım

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye İhtar Cezası

Son 10 Sezonda İlk Yarıyı 17. Sırada Tamamlayan Sadece Bir Takım Küme Düşmedi