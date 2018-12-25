Son Dakika Haberleri: Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le Anlaştı

Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le Anlaştı

4 dakika önce

Elazığspor camiasına sabah saatlerinde veda eden golcü oyuncu Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı.

Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le Anlaştı, System.String[]
Elazığspor camiasına sabah saatlerinde veda eden golcü oyuncu Ahmet Aras, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı.

Elazığspor'la yollarını ayıran Ahmet Aras, TFF 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma'yla bir araya gelen Ahmet Aras, kendisini Karagümrük'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Konuya ilişkin olarak Fatih Karagümrük Kulübü yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ocak ayı transfer çalışmaları kapsamında, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor'da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Aras'la sözleşme imzalamıştır. Ahmet Aras ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 17 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Ahmet Aras, 7 gole imza attı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:01 Kaynak: İHA

Spor
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