Son Dakika Haberleri: Ahmet Aras; "İyi Parti Başkan Adayı, CHP'den Gösterilirse Çözümden Çok Kaosa Yol Açar "

Ahmet Aras; "İyi Parti Başkan Adayı, CHP'den Gösterilirse Çözümden Çok Kaosa Yol Açar "

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan aday adayı Ahmet Aras, "İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ittifakın ortak adayı olarak CHP'den gösterileceğinin düşünüldüğü haberlerinin algı yönetimi ve asparagastan ibaret olduğuna inanmak istiyorum"dedi.

Ahmet Aras;
Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan aday adayı Ahmet Aras, "İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ittifakın ortak adayı olarak CHP'den gösterileceğinin düşünüldüğü haberlerinin algı yönetimi ve asparagastan ibaret olduğuna inanmak istiyorum"dedi.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ittifakın ortak adayı olarak CHP'den gösterileceği iddiaları Bodrum'da tepkilere yol açtı. CHP'li Beledi Başkan aday adayı Ahmet Aras, "Son günlerde çeşitli medya kuruluşlarında yer alan haberlerde, İyi Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun'un ittifakın ortak adayı olarak CHP'den gösterilmesinin düşünüldüğünü kaygıyla izliyoruz. CHP bölge milletvekilleri, il ve ilçe örgütlerinin dahi bilgi sahibi olmadığı göz önüne alındığında, kulislerden fısıldanan bu mesnetsiz haberlerin algı yönetimi ve asparagastan ibaret olduğuna inanmak istiyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinde ittifak yapılacak en son ilçenin Bodrum olması gerektiği, geçmiş seçim sonuçları, siyasi gerçekler ve seçmen karakterinden ayan beyan anlaşılmaktadır. Bodrum'da CHP örgütü dışından aday aramak gaflettir. Mutlak değişimin gerektiği Bodrum'da partimizden başvuran aday adayları seçilme ve yönetme yeterliliğine sahiptir" dedi.

"Kaosa yol açar"

Böyle bir kararın Bodrum'da infiale yol açacağını belirten Aras, "CHP Yönetiminden aksi bir karar çıktığı takdirde, bölge milletvekilleri, Muğla ve Bodrum il ve ilçe örgütleri ile parti üyelerinin by-pass edilmiş olacağı böyle bir dayatmanın çözümden çok kaos yaratacağı, partimizin en güçlü olduğu hatta kalesi diye adledilen Bodrum'da infiale yol açacağı bilinmelidir. Devletin tüm imkanları ve büyük bir ekonomik güçle yıllardır seçmeni baskı altına alan AK Parti iktidarına karşı parti içi demokrasinin işletilmesinden başka çıkış yolumuz yoktur. Partimizin hem yerelde hem de genelde iktidara gelebilmesi için artık merkezden atanma yerine üye ve delegeler ile parti örgütlerimizin katılacağı aday belirleme süreçlerinin genel ve yerel seçimlerde uygulanmasından başka çare kalmamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyetimizi korumak ancak laiklik, demokrasi, hak, hukuk ve adaletin teminatı partimizin güçlenmesiyle sağlanabilir. Bu da sosyal demokrasi kültürünün geniş kitlelere yayılmasını gerektirir. Tabanın desteğini almamış hiçbir hareket kalıcı ve sürdürülebilir değildir" diye konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

Politika
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