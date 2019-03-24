Ahmet Aras, Karaova'yı Fethetti

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Karaova mitinginde Bodrum'un üreten çalışkan insanlarıyla kucaklaşarak, Bodrum'a hizmet için destek istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Karaova mitinginde Bodrum'un üreten çalışkan insanlarıyla kucaklaşarak, Bodrum'a hizmet için destek istedi.



Mumcular meydanını Türk ve CHP bayraklarıyla gelincik tarlasına çeviren Karaovalılar, Bodrum'un umudu Ahmet Aras'ı bağrına bastı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun da katıldığı mitingde hem bahar hem de zafer havası vardı. Erdoğdu, Karaovalılara "Kuvay-ı Milliye'nin Bodrum komutanı Ahmet Aras'ı size emanet ediyorum" diye seslendi.



Mumcular'daki coşkulu mitingde konuşan CHP Bodrum Adayı Ahmet Aras, 1 Nisanda göreve gelir gelmez ilk işinin belediye hizmetlerini Mumcular halkının ayağına getirmek olacağını söyledi. "Bana sadece bu yaz izin verin" diyen Aras, "Bodrum'u acilen misafirlerimize hazırlamamız gerekiyor. Size söz veriyorum, yemeyeceğim içmeyeceğim, uyumayacağım, bütün yaz çalışacağım. 1 Kasımda kazmayı vurmaya geliyorum" diye konuştu.



Bodrum'un milli gelirden aldığı payın 170 bin kişilik olmasına rağmen, yaz sezonunda 1.5 milyon kişiye belediye hizmeti vermeye çalıştığını söyleyen CHP Adayı Aras, "Önce bunu değiştireceğim. Devletin hangi kademesindeyse, bunun için mücadele edeceğim ve Bodrum'un hakkını Bodrum'a geri getireceğim" sözünü verdi. Bodrumun cazibesinden, toprağından, dağından tepesinden denizinden faydalanan rant çevrelerine de seslenen Aras, "Sevgili yatırımcılar, Bodrum'un sokağının, altyapısının, insanların, dar gelirlilerin, Karaova'mın hizmete ihtiyacı var. Ben bu rantı, halkıma dağıtacağım, halkıma" dedi.



Karaova'nın susuz kalan köylerine su, belediye otobüsü girmeyen mahallelerine toplu taşıma sözü veren Aras, "Vatandaşımın zeytinliğine, tarlasına gidecek yolu bile yok. Ben onların hayatını kolaylaştırmak zorundayım. Kısa yoldan sonuca gideriz biz. Sorunu değil, çözümü tartışırız." diye konuştu.



Karaova'nın genç nüfusuna iş imkanları oluşturacağını da taahhüt eden CHP'li Aras, "Karaova bugüne kadar ikinci sınıf gibi görülmüş. Ben bundan sonra Karaovalı Ahmet Aras olacağım. Turizmden hak ettiğiniz payı almanızı sağlayacağım. Ben hiç yerel düşünmem. Türkiye ve dünya ölçeğinde düşünürüm. Karaova'yı dünyaya duyuracağım." dedi.



Mumcular bölgesinde yaşayan kadınlar için kurs merkezleri, üretici pazarları, çocuklar için kreşler, gençler için spor alanları oluşturma sözünü de veren Aras, tüm üreticilere Bodrum pazarlarında öncelik tanıyacağını açıkladı. Süt üreticileri için halk süt noktaları kuracağını, Karaova'nın ürünlerini turizme kazandıracağını kaydeden Aras, "Bodrum'daki oteller, restoranlar, büyük marketler artık Mumcular'daki çiftçimin ürettiklerini satacak. Bunun için belediyenin bütün imkanlarını zorlayacağım" diye konuştu. CHP Bodrum Adayı Ahmet Aras, Mazı'yı da asla betonlaştırmadan turizm merkezi haline getireceğini söyledi. İmar planlarının oluşturduğu mağduriyeti de çözüme kavuşturacağı sözünü veren Aras, "Benim vatandaşım çocuğuna bir ev bile yapamazken, Bodrum'un dağları, tepeleri yağmalanıyor. Buna asla izin vermeyeceğim" şeklinde konuştu.



Bodrum'u Türkiye'nin örnek CHP belediyesi Eskişehir gibi dizayn edeceğini söyleyen Aras, "İnsanlar Bodrum'a yaz kış gelecek, para harcayacak, benim emekçim, esnafım, üreticim, turizmcim kazanacak" vurgusu yaptı.



5 yıl önce gelip oy isteyenlerin bir daha ortalıkta görünmediğini söyleyenlere de "Biz onlardan değiliz." dediğini anlatan Aras, Size buradan söz veriyorum, 5 yıl boyunca beni göreceksiniz, hatta benden bıkacaksınız. Bir gün kapınız çaldığında sakın şaşırmayın, Ahmet Aras gelmiştir" diye konuştu. Bunları yaparken bütün belediye personeline ihtiyacı olacağını da vurgulayan Aras, "Hepsi benim için çok önemli. Sonuna kadar onların yanındayım, Bodrum Belediyesi'nde bir kişinin bile kılına zarar gelmeyecek."ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde hoşgörü, dostluk ve kardeşlik olduğunu söyleyen Aras, "CHP Bodrum'daki çağdaş yaşamın teminatıdır, bunun da en büyük teminatı ben olacağım. Benimle birlikte mücadeleye hazır mısınız?" dedi.



CHP Adayı Ahmet Aras, konuşmasının ardından TEMA'nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesini imzaladı. Miting alanını dolduran vatandaşlar, genç başkan adayıyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.



Mumcular'daki mitingde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da bir konuşma yaptı. Türkiye'de sistemin hem siyasal, hem de ekonomik anlamda iflasın eşiğine geldiğini, dış politikanın çökertildiğini söyleyen Erdoğdu, kıyı ilçelerinde, illerinde yaşayan insanları "sahillerdeki üç beş kişi" sözleriyle aşağılayan iktidar partisine Bodrum'dan, Muğla'dan uyarı yapmanın vaktinin geldiğini belirterek "CHP Bodrum adayı Ahmet Aras Kuvay-ı Milliye'nin Bodrum cephesi komutanıdır. O'nu 31 Mart'ta size emanet ediyorum" diye seslendi. - MUĞLA

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