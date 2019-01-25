Son Dakika Haberleri: Ahmet Arslan Baba Ocağında 2019 Seçimlerinin Önemine Değindi

Ahmet Arslan Baba Ocağında 2019 Seçimlerinin Önemine Değindi

37 dakika önce

Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, baba ocağı Kağızman'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ahmet Arslan Baba Ocağında 2019 Seçimlerinin Önemine Değindi, System.String[]
Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, baba ocağı Kağızman'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçesinde bazı ziyaretlerde bulunan Ahmet Arslan yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Arslan, "2019 yerel seçimleri ülkemizin geleceği için çok önemli sınırımızın dışındaki bir çok ülkede yaşanan olumsuzlukları herkes görüyor. Bunlardan ders alınması gerekiyor." dedi.

AK Parti ilçe yönetimi ile yerel seçimleri için toplantı yapan Ahmet Arslan daha sonra ilçeden ayrıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Kağızman, Kars, Ak Parti, Ahmet Arslan, Güncel
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