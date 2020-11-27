Ahmet Arslan'dan sınava girecek 6 bin öğrenciye kitap desteği - Son Dakika

65. Hükümet ulaştırma bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ta sınava girecek 6 bin öğrenciye kaynak kitap hediye ederek sınava hazırlanmalarına destek oldu.

Kars merkez, Sarıkamış, Kağızman, Selim, Digor, Akyaka, Arpaçay, Susuz Merkezleri ve köyleri olmak üzere sınava girecek 6 bin öğrenciye kaynak kitaplar hediye eden Ahmet Arslan; "Amacımız özelikle pandemi sürecinde çocuklarımıza ve ailelerine destek olmak malumunuz okullar tatil edildi dersler artık dijital ortam üzerinden devam ediyor öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim Baklanlığımızın yoğun gayretleri var bizde bu gayretlere ek olarak sınava hazırlanan çocuklarımızın daha fazla soru çözmeleri ve konuları anlamaları için yardımcı kaynak kitaplar hediye ettik köy, merkez ayrımı yapmaksızın sınava girecek bütün çocuklarımıza kaynak kitapların ulaşması için bizler ve arkadaşlarımız sahada yoğun bir çaba sarf ettiler.Bütün imkanlarımız ile vatandaşlarımızın ve geleceğin teminatı sevgili çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.

Kaynak kitapları alan öğrenci velileri ise, "Bakanımız Ahmet Arslan'a teşekkür ederiz. Bu zorlu süreçte en çok ihtiyacımız olan kitapları bizlere göndermesi bizleri oldukça sevindirdi,kitaplarla birlikte Ahmet Arslan'ın bizzat kaleme aldığı tavsiye ve başarı mektubunu alan çocuklar oldukça mutlu oldular.

Geçtiğimiz hafta dağıtıma başlanan kitaplar okulların tatil edilmesi ile birlikte hanelere ulaştırılarak alamayan öğrencilere teslim edildi. - KARS