Son Dakika Haberleri: Ahmet Ataç'a Sevgi Seli

Ahmet Ataç'a Sevgi Seli

32 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sayıları bin 500'ü aşkın Belde Evi kursiyeri ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç'a Sevgi Seli, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sayıları bin 500'ü aşkın Belde Evi kursiyeri ile bir araya geldi. Kadınlar, buluşmada Başkan Ataç'a yoğun gösterdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi. Bin 500'ü aşkın kadının katıldığı etkinlikte kursiyerler, Başkan Ataç'a sevgi gösterisinde bulundu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in de bulunduğu etkinliğe kadınların yoğun katılım göstermesinden dolayı mutluluğunu belirten Başkan Ataç, Tepebaşı'ndaki aile bütünlüğünün devam edeceğini kaydetti. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, engellisi ile bir bütün olan Tepebaşı'nda yaşanan gelişimin devam etmesi adına çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Başkan Ataç, rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'ye örnek olan, Tepebaşı'nın adını dünyaya duyuran projelerin de devam edeceğini ifade etti. Salonu dolduran kadınlar, Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Belde Evi kursiyerleri, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:45 Kaynak: İHA

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