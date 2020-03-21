Ahmet Ataç'ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ahmet Ataç'ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı - Son Dakika

Ahmet Ataç'ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ahmet Ataç'ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Ataç mesajında, Nevruz'un doğanın uyanışı, baharın gelişi, toprağın bereketle yeryüzüne yürüdüğü gün olarak değerlendirdi. Ataç, "Doğadaki bu uyanış karşısında takındığımız coşkulu tutum; doğaya, onun bir parçası olan insana ve diğer tüm canlılara duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Doğanın bu uyanışı, yüzyıllar boyunca halkların coşkuya dönüşen bir bayramı olarak kutlanmıştır. 21 Mart ayrıca Dünya Şiir Günü olarak da kutlanmaktadır. Şiirin sözcüklere yüklediği çok anlamlılıkla, Nevruz'un taşıdığı uyanışın güzelliği, bir tesadüf değildir. Bu duygu ve düşünceler eşliğinde tüm Eskişehirli hemşehrilerimin Nevruz Bayramı'nı ve Dünya Şiir Günü'nü kutluyor, sağlık dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Nevruz Bayramı, Ahmet Ataç, 21 Mart, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:40 Kaynak: İHA

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