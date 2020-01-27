Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi - Son Dakika

Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Gazeteci Deniz Zeyrek ve Fox TV Sorumlu Müdürü Onur Kumbaracıoğlu'nu ağırladı.

Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Gazeteci Deniz Zeyrek ve Fox TV Sorumlu Müdürü Onur Kumbaracıoğlu'nu ağırladı.


CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte misafirlerini ağırlayan Başkan Ataç, ilk olarak CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile makamında bir araya geldi. Hamzaçebi ve Süllü ile birlikte ülke gündemine ilişkin sohbet eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında da konuğuna bilgiler verdi. Hamzaçebi de Başkan Ataç'ın hayata geçirdiği projelerin Türkiye'ye örnek çalışmalar olduğunu kaydederek tebriklerini iletti. Buluşmada Başkan Ataç ve Süllü, Hamzaçebi'ye Tepebaşı Belediyesi'nde yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı. Hamzaçebi ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nde sergilenen 'Nazım'a Yolculuk' sergisini de gezdi. Başkan Ataç daha sonra Hamzaçebi ve Süllü'nün yanı sıra Gazeteci Deniz Zeyrek ve Fox TV Sorumlu Müdürü Onur Kumbaracıoğlu ile birlikte Odunpazarı Modern Müze'ye (OMM) geçti. Burada OMM Vakfı Kurucularından Cem Siyahi'nin eşlik ettiği heyet, müzeyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.


Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni de gören ve Başkan Ataç'a misafirperverliği için teşekkürlerini ileten konuklar, Eskişehir'in ülkedeki en güzel kentlerden biri olduğunu bir kez daha deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok
Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:04:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]