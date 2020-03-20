Ahmet Ataç'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ahmet Ataç'tan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Ahmet Ataç'tan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ahmet Ataç'tan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Miraç Kandili mesajında tüm insanlığa sağlık temennisinde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı Miraç Kandili'ni kutluyorum. Ayrıca Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi ile birlikte Eskişehir'imize sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Miraç Kandili, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:42 Kaynak: İHA

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