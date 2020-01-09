Ahmet Aydın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Aydın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Ahmet Aydın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

6 saat önce

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüyle ilgili mesaj yayımladı.

Ahmet Aydın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüyle ilgili mesaj yayımladı.


Hiç bir zorluktan kaçınmayarak her an ve her yerde görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eden Ahmet Aydın, "Özellikle bizim ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya itibariyle sıcak gündem ve hareketliliği her daim muhafaza eden yerlerde gazetecilik mesleğini icra edenler açısından zor ama bir o kadar da verimli ve her geçen gün kendini geliştiren bir hal arz etmektedir.


Zamanın her anı haber peşinde hiç bir zorluktan kaçınmayarak görev yapan gazeteciler, dünyanın en meşakkatli işlerinden biri olan bu değerli mesleğin peşinde azimlerini yitirmeden çalışmaya devam edeceklerdir.


Büyük bir azim, özveri ve gayretle mesleklerini her türlü zorluğa karşı ifa etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen değerli basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıfır bir filmi için gala düzenlendi
Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
21:16 DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
21:16 Erzurum'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
21:15 Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
21:12 Vali Karaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
21:10 Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 21:18:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Aydın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]