Ahmet Aydın: "400 yıllık anıt çınar ağacı kesilmeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Aydın: '400 yıllık anıt çınar ağacı kesilmeyecek' - Son Dakika

Ahmet Aydın: "400 yıllık anıt çınar ağacı kesilmeyecek"

6 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 400 yıllık anıt çınar ağacının kesilmesiyle ilgili komisyonunun verdiği kararın Bakanlık tarafından onaylanmadığının müjdesini verdi.

Ahmet Aydın:

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 400 yıllık anıt çınar ağacının kesilmesiyle ilgili komisyonunun verdiği kararın Bakanlık tarafından onaylanmadığının müjdesini verdi.


AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 400 yıllık anıt ağacın kesilmeyeceğini, bakım ve onarımın 2020 yılı içerisinde yapılacağını kaydetti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile görüşen Aydın, "Eskisaray Cami avlusundaki anıt çınar ağacının çürüdüğü ve cami avlusunda bulunması nedeniyle can güvenliği açısından tehlike oluşturduğundan tescilinin kaldırılmasına karar vermiştir.


Söz konusu karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmadığı için ağacın tescili kaldırılmamış olup, ağacın muhafazasına yönelik konu Genel Müdürlük ve Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bölge komisyonları tarafından anıt ağaç tescil kaydı kaldırılmasına ilişkin alınan kararlar, Genel Müdürlüğümüzce can güvenliği tehlikesi gibi çok zorunlu durumların varlığında onaylanmaktadır. Ayrıca söz konusu ağacın bakımına yönelik çalışmalar 2020 programımıza alınmıştır" dedi.


Aydın, toplumun kültürel değerlerine sahip çıkmak gerektiğini, anıt ağacın da bu toplumun önemli bir değer olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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