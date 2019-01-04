Son Dakika Haberleri: Ahmet Aydın Adıyaman 1954 Spor'un İmdadına Yetişti

Ahmet Aydın Adıyaman 1954 Spor'un İmdadına Yetişti

1 saat önce

TFF 3. Lig 2 Grupta mücadele eden ve maddi zorluklar nedeniyle kapatılması gündeme gelen Adıyaman 1954 Spor'a Milletvekili Ahmet Aydın sahip çıktı.

Ahmet Aydın Adıyaman 1954 Spor'un İmdadına Yetişti, System.String[]
TFF 3. Lig 2 Grupta mücadele eden ve maddi zorluklar nedeniyle kapatılması gündeme gelen Adıyaman 1954 Spor'a Milletvekili Ahmet Aydın sahip çıktı.

Geçtiğimiz hafta taraftar gurupları Adıyaman 1954 Spor'un yaşadığı maddi krizden dolayı protesto gösterileri yaparak, Belediye ve Valilik girişine siyah çelenk bırakmıştı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, destek çıkılmaması halinde kulübün kapısına kilit vuracaklarını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Spor Toto ve Sanko Holding ile görüşerek takıma destek talebinde bulundu. Kulübe toplam 200 bin TL'lik destek sağlandı.

Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, Ahmet Aydın'ın her zaman olduğu gibi bu gün de zor durumda olan takıma çok büyük katkı sunduğunu belirterek, takıma ikinci yarı öncesi büyük moral olduğunu söyledi.

Başkan Koç, "Milletvekilimize böylesine zor bir dönemde verdiği destek nedeniyle kulübüm, futbolcularım ve taraftarlarımız adına çok teşekkür ediyor saygılarımı sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Spor
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