Son Dakika Haberleri: Ahmet Aydın'dan spor yatırımlarıyla ilgili açıklama
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Ahmet Aydın'dan spor yatırımlarıyla ilgili açıklama

35 dakika önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da ki spor yatırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ahmet Aydın'dan spor yatırımlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da ki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yatırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.


Son dönemlerde spor alanındaki yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Stadı Çim Değişimi, Gölbaşı İlçe Spor Salonu Çatı Değişimi, Altınşehir Futbol Sahası Sentetik Çim Değişimi, Samsat İlçe Stadı İhate Duvarı Yapım İşi, Besni Stadyumu Onarım İşi, Yüzme Havuzu Nem Alıcıları Alımı işlerinin yapıldığını açıkladı.


Aydın açıklamasında, "Kahta Spor Kulübünün sağlık bir zeminde müsabakalarını yürütebilmesi ve şampiyonluk yolunda desteklenmesi amacıyla Kahta Stadı Çim Değişimi gerçekleştirilecek. Gençlerin Salon Sporlarını sağlı bir şekilde yürütmeleri, daha kullanışlı tesislerin oluşturulması amacıyla Gölbaşı İlçe Spor Salonunun çatı değişimi gerçekleşecek. İlimiz amatör spor kulüplerinin en etkin kullanımına sahip olan Altınşehir Stadının eskiyen zemini değiştirilerek Amatör Spor Kulüplerinin daha iyi şartlarda müsabakalar yapmaları sağlanacak. Samsat ilçemizde bulunan Stadın İhate Duvarı Yapım İşi ile spor tesislerinin olası kazalara mahal vermeden tam güvenli olarak kullanılması sağlanacak. Besni İlçe Stadında kullanıma ve zamana bağlı olarak gerçekleşen tahrifatların giderilmesi ile Besni ilçemizde gerçekleşecek sportif faaliyetler daha verimli ortamlara kavuşacak. Yüzme havuzuna alınacak nem alıcılarıyla sporcu sağlığına, sporcu gelişimine katkıda bulunarak daha elverişli salonlar kazandırıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Milletvekili, Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:57 Kaynak: İHA
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