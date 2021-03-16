AHMET AZİZ NESİN'E DOĞU PERİNÇEK'E HAKARETTEN BİN 620 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika

AHMET AZİZ NESİN'E DOĞU PERİNÇEK'E HAKARETTEN BİN 620 LİRA PARA CEZASI
16.03.2021 17:59
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan yazar Ahmet Aziz Nesin bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan yazar Ahmet Aziz Nesin bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava basit yargılama usulü ile görüldü. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle yazar Ahmet Aziz Nesin'in 3 ay 2 yıla kadar yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Ahmet Aziz Nesin'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Nesin'in cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
- İstanbul
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