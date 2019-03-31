Ahmet Batur Oyunu Kullandı
1 saat önce
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu'nda kullandı.
AK Parti Kütahya
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu'nda kullandı.
Batur, oy verme işlemini, saat 11.00'de Servi Mahallesi'ndeki Fuat Paşa Ortaokulu'nda 1341 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.
Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Batur, seçimlerin Kütahya ve Türkiye
'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:20 Kaynak: İHA
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