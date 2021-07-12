Ahmet Bayram, Dostluk Koşusunda 2'nci Oldu - Son Dakika

Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından organize edilen 15. Kazancı Dostluk Koşusu, Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde gerçekleşti. Koşuya Türkiye'den ve yurtdışından 500 sporcu ve amatör atletler katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ahmet Bayram, 9 kilometrelik yarışı 33 dakikada tamamladı ve genel klasmanda ikinci oldu. Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.
Kaynak: Bültenler
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