Üye Girişi
Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde - Son Dakika

Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde

20.12.2021 15:17
Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen 3. Gazi Yarı Maratonunu 1 saat 15 dakika 8 saniyede koşarak, 45-49 yaş kategorisinde yine zirvenin sahibi oldu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 3. Gazi Yarı Maratonu düzenlendi. 15 ülke, 70 şehirden 45'i milli olmak üzere bin 305 atletin katılımıyla gerçekleşen Gazi Yarı Maratonunu erkeklerde milli atlet Ersin Tekal, kadınlarda milli atlet Fatma Karasu kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakika 8 saniyede tamamladı ve 45-49 yaş grubunda şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. 45-49 yaş kategorisinde Bayram'ın ardından Murat Kaya 1 saat 20 dakika ile ikinci, Hakan Erhan 1 saat 25 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonluk kupasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden alan şampiyon atletimiz Ahmet Bayram, kendisine verilen desteklerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Başkan Güzgülü Tebrik Etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de, "3. Gazi Yarı Maratonu'nda her zamanki gibi yaş kategorisinde yine birincilik kürsüsünde yer alan sporcumuz Ahmet Bayram'ı tebrik ediyorum" dedi.

Ahmet Bayram, Gaziantep, Manisa, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:53 Son dakika: Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var
14:43 Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Bizde de şiddet gördük" iddiası geldi
14:38 Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır
14:25 İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek
14:17 Sahte jinekologdan akılalmaz oyun! Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı
14:17 Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil
13:57 2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı
13:44 Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek
13:42 İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim
13:28 Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı! MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!         
12:56
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap         
12:02
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 15:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement