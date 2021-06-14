Ahmet Bayram, yaş grubunda yine zirvede - Son Dakika

10 kilometrelik parkuru 35 dakika 50 saniyede tamamlayan Bayram, genel klasmanı onuncu sırada bitirdi.

Hayata Dönüyoruz sloganıyla 13 Haziran Pazar günü Kadıköy Caddebostan'da düzenlenen "Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10 K Koşusu" Caddebostan sahilindeki festival alanından start aldı. Toplam 10 kilometrelik parkurda bin 362 yarışmacı koştu. Kadınlarda Damla Çelik, erkeklerde Getoaye Gelow 10 kilometrelik parkurutamamlayarak birincilik ödülünün sahibi olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu. Koşuyu 35 dakika 50 saniyede tamamlayan Bayram, bu sezon çıktığı 6 koşuda da kürsü yapmayı başardı.