Ahmet Bayram yine zirvede - Son Dakika

12 bin 500 metre olan parkuru 45 dakikada tamamlayan Bayram, 250 atletin katıldığı koşuyu genel klasmanda 8'inci yaş grubunda ise şampiyon olarak tamamladı.

1968 Olimpiyatları'nın maraton dördüncüsü İsmail Akçay adına bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen yol koşusu, Balıkesir Atatürk Stadı'nda yapıldı. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 12.5 kilometrelik yol koşusuna 250 atlet katıldı. Koşuya Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram da katıldı. 12 bin 500 metrelik koşuyu 45 dakikada tamamlayan Ahmet Bayram, genel klasmanda 8'inci, yaş kategorisinde ise şampiyon oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'ne desteklerinden ötürü teşekkür eden Bayram, Büyükşehir Belediyespor'u en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.