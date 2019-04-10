Ahmet, Biyonik Göz ile Sevgilisinin Yüzünü Görmek İstiyor

KONYA'da doğuştan görme engelli olan ve biyonik göz ameliyatıyla görebileceğini öğrenen Ahmet Özkan (22), 300 bin lirayı bulan ameliyat için imkanı olmadığını söyledi.

KONYA'da doğuştan görme engelli olan ve biyonik göz ameliyatıyla görebileceğini öğrenen Ahmet Özkan (22), 300 bin lirayı bulan ameliyat için imkanı olmadığını söyledi. Hayırseverlerin desteğini beklediğini ifade eden Özkan, "En büyük hayalim sevdiğim kızın yüzünü görebilmek. İş insanlarından, spor camiasından, hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.



Görme engelli Ahmet Özkan, yapılan tetkiklerde biyonik gözle görebileceğini öğrendi ancak bu sevinci SGK'nın biyonik göz maliyetini karşılamadığını öğrenince yarım kaldı. Lise mezunu olan Özkan, sanayide kaynak ustası olarak çalışan babası 300 bin lira ameliyat parasını karşılayamayınca hayırseverlerden destek istedi. Daha önce ameliyat olduğunu ancak görme yeteneğini kazanamadığını söyleyen Ahmet Özkan, "Sadece gözümdeki katarakt alındı. Bana hastanede biyonik göz ameliyatı olursam gözümün açılacağını söylediler. Biyonik göz ameliyatının Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını öğrendim. Bu ameliyatın gerçekleşmesi için de 300 bin lira gerekiyor. Bu ameliyatı devlet karşılamıyor. Ben de umudumu hayırseverlerde arıyorum. Artık sesimi kim duyarsa yardım bekliyorum" diye konuştu.



SEVDİĞİM KIZI GÖRMEK İSTİYORUM



Bir kız arkadaşı olduğunu ve evlilik planları yaptığını anlatan Ahmet Özkan, sevdiği kızın yüzünü görmeyi çok istediğini belirterek, "İnsanların yüzlerini, uzun veya kısa olduklarını, seslerinden şekillendirmeye çalışıyorum. Eğer biyonik göz ameliyatı olursam görebileceğim. Gözüm açılırsa, çocukluk arkadaşım, sevdiğim kızı görmek istiyorum. En büyük hayalim onun yüzünü görebilmek. İş insanlarından, spor camiasından, hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.



? - Konya

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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