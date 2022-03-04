Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu

04.03.2022 10:13
Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına temsilci oldu.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Fenerbahçe- Trabzonspor maçına temsilci oldu. Karşılaşmayı hakem olarak Adana bölgesinden Zorbay Küçük atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında maçlarda görev alacak hakem, gözlemci ve temsilci isimleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, haftanın maçında ASKF Başkanı Ahmet Bozan temsilci olarak atandı. Bozan ile birlikte Selim Arıcı ve Nazif Çıldır temsilci olarak görev yapacak. Ayrıca karşılaşmayı da Adana bölgesinden Zorbay Küçük yönetecek.

(Zafer Şahin-İHA)

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp! Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp! Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında gol sessizliğini bitirmek istiyor Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında gol sessizliğini bitirmek istiyor

Trabzonspor, Ahmet Bozan, Fenerbahçe, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Ukrayna'ya yardım elini Türkiye de uzatıyor! 2 tır yola çıktı
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:53:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement