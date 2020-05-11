Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, federasyonun aldığı kararın doğru olduğunu savundu.



Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2019-2020 sezonunu noktalandırdığını açıklaması bir çok takımda olumlu karşılandı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı da TBF'nin bu kararını olumlu bulan kulüplerden.



Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, TBF'nin kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Ahmet Bozbey, "Bizim için beklenen bir karar oldu. Olması gereken buydu ve en doğru karar verildi. Muhakkak bu karardan memnun olmayan kulüpler olacaktır. Ama Bellona Kayseri Basketbol takımı olarak bu kararı doğru buluyoruz ve destekliyoruz" dedi.



Ahmet Bozbey, "Federasyon muhakkak bu kararın altını dolduracaktır. küme düşme olmayacak. Alttan takım çıkacak mı, Avrupa Kupası maçlarına hangi takımlar katılacak. En önemlisi de sporcularımız ile yaptığımız sözleşmeleri nasıl resmi olarak bitireceğiz. Bu soruların yanıt bulması gerekiyor" açıklaması yaptı. - KAYSERİ