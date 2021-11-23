AHMET BUDAK'IN İSMİ LİSEDE YAŞATILACAK - Son Dakika

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren 26. Dönem AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak'ın ismi liseye verildi.

Şemdinli'de 14 Eylül 2016'da evinin kapısının önünde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 26. Dönem AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak'ın ismi ilçedeki lisede yaşatılacak. Hakkari Valiliği kararıyla Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı 'Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak değiştirildi. İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Budak'ın ailesi, okulu ziyaret etti.

Budak'ın 2016 yılında bölücü terör örgütü tarafından bayram sabahı evinin önünde ailesinin yanında şehit edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Ahmet Budak bizim bir arkadaşımızdı, bu davanın bir ferdiydi. Bugünün huzurunda onun çok payı var. Hem öğrencilerle hem de fakir ailelerle ilgili ciddi destekleri olmuştu. Malum kim bu ülke için taş üzerine taş koyarsa mutlaka terörün hedefinde oluyor. Rahmetli Ahmet Budak şerefiyle yaşadı, şerefiyle de şehit oldu. Böyle bir okula isminin verilmesini talep ediyorduk. İnşallah onun mirasında güzel öğrenciler yetişecek ve davasını sonsuza dek yürütecekler. Rahmetli bu ülkede ezanlar dinmesin, bayraklar inmesin, ülke bölünmesin diye canını verdi. Biz de inşallah bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ahmet Budak'ı her fırsatta anacağız". dedi.

Ahmet Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak da kardeşinin hak yolunda yürüyen ve gençlere rehberlik eden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şehit edilmesindeki en büyük etken devletine milletine sadık olmasıydı. Gençlere rehberlik eden, hak yolunda yürüyen bir insandı. Bu yüzden PKK terör örgütü tarafından hedef halindeydi ve bir bayram sabahı çocuklarının gözleri önünde şehit edildi. Şehit edilişinden sonra bizleri unutmayan başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize ve kaymakamımıza teşekkür ederim. Şehidimizin adını bu okula verdiler ailece çok mutlu olduk. İnşallah bu okuldan onun izinde yürüyecek gençler çıkacaktır."