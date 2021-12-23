Üye Girişi
Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor

23.12.2021 12:13
Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Duru Bulgur tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle "Ahmet Buğdayı" tohumları Türk çiftçisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Duru Bulgur tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle "Ahmet Buğdayı" tohumları Türk çiftçisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

KMÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın'ın proje yürütücülüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 2 bin yıllık yerli buğdayı olan Ahmet Buğdayı'nın yeniden tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan projede "Ahmet Buğdayı" tohumları, 2023 yılında çiftçilere dağıtılarak Türk tarımına kazandırılacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü (KMÜ) Prof. Dr. Namık Ak, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Nermin Şarlak, Proje Yürütücülüğünü yapan Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerini makamında kabul etti.

Rektör Namık Ak'a projesi hakkında detayları aktaran Prof. Dr. Nevzat Aydın, genellikle Türkiye'deki kıraç arazilerde nesillerdir ekimi gerçekleştirilen ve artık tükenmek üzere olan buğday türünün proje ile daha verimli hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Aydın ayrıca ülkenin tarım ihracatına önemli katkılar sağlayacak projenin hızla ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Ahmet Buğdayı, yüksek protein ve kaliteli bulgur olma özelliği ile önemli bir zenginlik taşıyor. Ahmet Buğdayı'nın tohumunu bulunca üzerinde çalışmaya başladık. Buğdayı çiftçi için verimli hale getirmek istedik. Buğdayın genetik kalitesini korumak üzere başlattığımız proje ile lezzetli bulgur veren bu buğdayı tekrar üretime kazandırmayı amaçladık. Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında yürütmüş olduğumuz projede, tohumları geliştirmek adına bütün dünyada ve ülkemizde kullanılan geleneksel melezleme yöntemi kullanıldı. Sera şartlarında tohumları hızlı bir şekilde, doğal bir süreç içerisinde geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz tohumların arazi şartlarındaki test aşamaları devam ediyor. Yapacağımız kalite analizlerinin ardından elde ettiğimiz tohumlar üreticilerimize kazandırılmış olacak."

Rektör Namık Ak ise, "Geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen Ahmet Buğdayı çalışmalarında son aşamaya geldik. Ahmet Buğdayı'nda deneme aşamaları sona erdiğinde elde ettiğimiz tohumları inşallah çiftçimizle paylaşacağız. Duru Bulgur ile ortak olarak yürüttüğümüz proje kapsamındaki ata tohumu sayesinde ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız." diyerek projede yer alan ekibe başarılar diledi.

Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor
Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor

Münir Karaloğlu, Nevzat Aydın, Türkiye, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı         
12:16
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
2021'de en çok konuşulan parti liderleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede olduğu listede Akşener, Bahçeli'yi solladı 2021'de en çok konuşulan parti liderleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede olduğu listede Akşener, Bahçeli'yi solladı         
10:03
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı         
03:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23

Son Dakika Haberleri
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
11:52 Erdoğan gazetecilere ikram etmişti! Bucak salebinin ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Kilosu 1500 TL
11:51 Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi
11:42 Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi
11:34 Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı
11:32 Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:15 Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
11:11 Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 12:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement