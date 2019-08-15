Son Dakika Haberleri: Ahmet Bulut: Falcao transferinde olumsuz bir durum yok
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Ahmet Bulut: Falcao transferinde olumsuz bir durum yok

7 dakika önce

Menajer Ahmet Bulut, "Falcao transferinde olumsuz bir durum yok, her şey aynen devam ediyor.

Ahmet Bulut: Falcao transferinde olumsuz bir durum yok, System.String[]
Menajer Ahmet Bulut, "Falcao transferinde olumsuz bir durum yok, her şey aynen devam ediyor. Hafta başı olunca daha net konuşuruz" dedi.
Geçen hafta Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferini tamamlamak üzere Monaco'ya giden menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a döndü. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, transferin gerçekleşmesi için yüzde veremeyeceğini belirtti.
Monaco'nun hafta sonu oynayacağı lig maçında Falcao'ya görev vermek istediğini vurgulayan Bulut, "Transfer şu an aynen devam ediyor. Hafta sonu maçı var, Monaco takımı onun maçta oynamasını istiyor. Bir hafta sonra inşallah her şey netleşecek" şeklinde konuştu.
"MONACO BİR SANTRFOR DAHA BAKIYOR"
Monaco'nun bir forvet oyuncusu daha transfer etmek istediğini belirten Bulut, "Onlar bir santrfor daha bakıyor, ilk başta zaten öyle konuşulmuştu. Transferin gerçekleşmesi için yüzde veremem" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ahmet Bulut'un açıklamaları


Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Ahmet Bulut, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:41 Kaynak: DHA
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Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor
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