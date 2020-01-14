Ahmet Bulut: "Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Bulut: 'Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir' - Son Dakika

Ahmet Bulut: "Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir"

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün düzenlediği Namazla Diriliş Konferansı büyük ilgi gördü.

Ahmet Bulut:

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün düzenlediği Namazla Diriliş Konferansı büyük ilgi gördü. Namaz kılmanın önemini anlatan İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, namazsız Müslüman'ı şarjsız telefona benzetirken, Türkiye'de namaz kılanların oranının yüzde 30'u geçmediğini söyledi.


Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen Namazla Diriliş Konferansı yoğun ilgi gördü. Konferansı, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Edremit Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Ahmet Yayla, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök ile yaklaşık 300 vatandaş izledi. Konferans öncesi Kocacami Müezzini İsmail Baydemir Kur'an okurken, Müftü Ahmet Yayla da açılış konuşması yaptı. Müftü Yayla, salonu tahsis eden belediye yetkililerine ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Kürsüye gelen İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de 5 vakit namazı düzenli kılanların oranının yüzde 30'u geçmediğini belirtti. Bulut, "Yüzde 99'u Müslüman olan şu güzel vatanımızda 5 vakit namaz kılanların oranı yüzde 30'u geçmiyor. Allah'a teslim olan kulun namaz kılmaması düşünülemez. Günümüzde ölen bin kişiden 700'ü namazsız gidiyor. Sel ve deprem felaketinde ölmek mi tehlikeli, namazsız ölmek mi tehlikeli. Namazı huşu içinde ikame edelim. Çocuklarımızı seccademizin varisi yapalım. Namaz şuurunu kaybetmişiz ve bu yüzden Allah ile aramız açılmış. Türkiye'mizde namazı yaşlılar kılıyor. Namazı tanıyamamışız. Namaz Allah ile sohbettir. Namaz ruhun gıdasıdır. Maalesef namazın tadını keşfedemedik. İnsan yemeden içmeden yaşar mı. Ruhun gıdası da Kur'andır, namazdır. Kalpler Allah'ı zikirle huzur bulur. Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir. Allah, bize 24 saat veriyor. Bir saat namaz kılın diyor. Geçler, sizin markanız namaz olsun. Hayatınızın merkezinde namaz olsun. Çocuklarımızı seccademizin varisi yapalım. Konferansımızı izleyen sizlere teşekkür ediyorum" dedi.


Konferansın sonunda kura ile 4 kişiye kitap hediye edilirken, Müftü Ahmet Yayla, konuşmacı Ahmet Bulut'a teşekkür ederek, kalem hediye etti. İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, kitaplarını da imzaladı. - BALIKESİR

Ahmet Bulut, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş yerini soymaya gelen hırsızlar, soygun esnasında halay çektiler
Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 23:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Bulut: "Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]