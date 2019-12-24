Ahmet Büyükgümüş'ten Yalovaspor'a büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Büyükgümüş'ten Yalovaspor'a büyük destek - Son Dakika

Ahmet Büyükgümüş'ten Yalovaspor'a büyük destek

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Bölgesel Amatör Ligin ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Yalovaspor'a büyük destekte bulundu.

Ahmet Büyükgümüş'ten Yalovaspor'a büyük destek, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Bölgesel Amatör Ligin ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Yalovaspor'a büyük destekte bulundu.


Futbolcuların ilk yarıdan kalan maç başı ücretlerini ödeyerek destekte bulunan Büyükgümüş'e Yalova Spor Kulübü Başkanı Onay Tuna ve Yönetim Kurulu Üyeleri teşekkür ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde Yalova Spor yönetimini ağırladığı görüşmede Büyükgümüş, "3. Lige giden yolda emin adımlarla ilerleyen şehrimizin markası Yalovaspor'umuza desteğimiz her zaman sürecek. Yalovaspor'un eski günlerine kavuşması en büyük arzumuz. Kulübümüzün sadece bugünü için değil, yarınları için de kendi ayakları üzerinde durabileceği projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz" dedi. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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