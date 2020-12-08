Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler - Son Dakika
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler
08.12.2020 01:01
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a canlı yayında "Bir daha saçının başının oynadığını hissedersem seni üzerim" dedi. Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Çakar, Hande Sümertaş ile yıllar önce yaşadığı polemiği hatırlatarak, "Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir futbolsever konuyla ilgili, "Beyaz TV'de Ahmet Çakar tarafından Hande Sümertaş'a söylenen çirkin sözler ve tehdit" paylaşımıyla eksi hakeme tepki gösterdi.
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8.12.2020 01:16:07. #1.11#
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