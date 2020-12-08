Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a skandal sözler söyledi.

Çakar, Hande Sümertaş ile yıllar önce yaşadığı polemiği hatırlatarak, "Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim" dedi.

Hande Sümertaş ve Fatih Terim

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir futbolsever konuyla ilgili, "Beyaz TV'de Ahmet Çakar tarafından Hande Sümertaş'a söylenen çirkin sözler ve tehdit" paylaşımıyla eksi hakeme tepki gösterdi.