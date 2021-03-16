Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam

Beyaz TV futbol yorumcusu Ahmet Çakar, " Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri üzerine yeni açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü ise bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve TFF'nin savcılığa başvurusunu olumlu karşıladığını belirtti ancak Ahmet Çakar'ın, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri ile ilgili de harekete geçilmesini talep etmişti.

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Beyaz TV'de 16 Mart tarihli programda Ahmet Çakar o hakemin ismini vermeyeceğini söyleyerek, "Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil. Beni kimse TFF'den arayıp da 'Hocam bu ne iş?' demedi. Fenerbahçe'den de kimse beni aramadı. MHK Başkanı Serdar Tatlı da beni aramadı. Bana meczup muamelesi de yapabilirler ama o zaman benim laflarım üzerinden soruşturma başlatmayın" şeklinde konuştu.

"BİZ SERDAR TATLI'NIN FİNOLARI DEĞİLİZ"

Hakemle buluştuğu anı da anlatan Çakar, "Hakemle İstanbul'da izbe bir yerde buluştuk. 'MHK Başkanı'nı, Rıdvan Dilmen getirdi algısından rahatsızız. Biz Serdar Tatlı'nın finoları değiliz. Hakemler bu algı nedeniyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi bana" ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)