Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam - Son Dakika

Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam

16.03.2021 01:00
Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam, System.String[]

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne kaybettiği maçın ardından yorumcu Ahmet Çakar, şu anda hala faal bir hakemle konuştuğunu ve "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dediğini söylemişti. Bunun üzerine Fenerbahçe bugün bir açıklama yaparak, Çakar'ın sözlerinin bir ihbar kabul edilmesini ve hukuki sürecin başlatılmasını talep etmişti. Tecrübeli yorumcu Çakar, yaşanan bu olayların üzerine bugün yaptığı açıklamada, "Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam" dedi.

Beyaz TV futbol yorumcusu Ahmet Çakar, " Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri üzerine yeni açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü ise bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve TFF'nin savcılığa başvurusunu olumlu karşıladığını belirtti ancak Ahmet Çakar'ın, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri ile ilgili de harekete geçilmesini talep etmişti.

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Beyaz TV'de 16 Mart tarihli programda Ahmet Çakar o hakemin ismini vermeyeceğini söyleyerek, "Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil. Beni kimse TFF'den arayıp da 'Hocam bu ne iş?' demedi. Fenerbahçe'den de kimse beni aramadı. MHK Başkanı Serdar Tatlı da beni aramadı. Bana meczup muamelesi de yapabilirler ama o zaman benim laflarım üzerinden soruşturma başlatmayın" şeklinde konuştu.

"BİZ SERDAR TATLI'NIN FİNOLARI DEĞİLİZ"

Hakemle buluştuğu anı da anlatan Çakar, "Hakemle İstanbul'da izbe bir yerde buluştuk. 'MHK Başkanı'nı, Rıdvan Dilmen getirdi algısından rahatsızız. Biz Serdar Tatlı'nın finoları değiliz. Hakemler bu algı nedeniyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi bana" ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)

Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam

Serdar Tatlı, Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam - Son Dakika Spor


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