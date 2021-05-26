Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin

Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi. Çakar, Serdar Tatlı ve ekibinin görevden uzaklaştırılması için Fenerbahçe Başkanı'nın harekete geçmesini istedi.
Çakar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Öncelikle Fenerbahçe kulübü Başkanı sayın Ali Koç beye sesleniyorum. Eğer geride bıkatığımız sezon ligin dibine dinamit koyan Serdar Tatlı MHK'sına görevden el çektirmezseniz, sakın önümüzdeki sezon hakem falan demeyin. Ayrıca biz Fenerbahçeyiz de demeyin."
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