Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: 'O zaman deseydin elini öperdim ama...' - Son Dakika Spor

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..."

57 dakika önce

Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin?

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e:

Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Fatih Terim, Beyaz TV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Derbi maçtan notlar
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim

Son Dakika Haberleri
03:00 Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..."
02:30 İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: "EURO 2020 ile ilgili her türlü karara uyarım"
01:00 Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına corona virüs nedeniyle ara verildi
00:16 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -1-
00:11 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2-

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 03:58:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]