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Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..."
57 dakika önce
Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin?
Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:00
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