Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Polis de şaşırdı! Sıradan bir denetime, genç kızın gözyaşları damga vurdu

Kesileceğini anlayan horoz, insan gibi feryat edince canını kurtardı

Enkaz başında duygusal anlar! Baba görünce gözyaşı döktü, Bakan Kurum hemen müdahale etti

Tam kapanma konuşulurken veriler düşmeye başladı! Ancak hala kritik eşiğin üstündeyiz

Görüntüleri infial yaratan Cihangir sapığı hiç beklemediği bir yerde yakalandı

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 yendi. Siyah-beyazlıları öne geçiren Ghezzal'in attığı 3. gol ise büyük tartışma yarattı.

"24 SAAT ARAYLA İŞ ÜZERİNDE YAKALANDILAR"

Ghezzal'in golünden önce Cenk'in eliyle aldığı topta araya Erzurumsporlu futbolcular girdi. Aynı pozisyonun devamında Dorukhan Toköz, rakip takım futbolcularından topu kaparak Beşiktaş atağını yeniden başlattı ve gol geldi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ise bu pozisyondan sonra dün oynanan Galatasaray-Karagümrük maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen golünü örnek göstererek, " Serdar Tatlı'nın hakemleri 24 saat arayla iş üzerinde yakalandılar . Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 saat sonra cenk elle kontrol Ghezza'in gölü geçerli. İçine edeyim böylesi hakemliğin" yorumunda bulundu.