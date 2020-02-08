Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti - Son Dakika Spor

Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti

8 dakika önce

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından "Ümit Öztürk bence çok cesur ve iyi maç yönetti" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maçın 90. dakikasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in eline çarpan topta hakem devam kararı verdi. Fenerbahçe camiası da bu karar sonrası hakem Ümit Öztürk'e sert tepki gösterdi.

Bu yaşananların ardından eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter hesabından, "Top kendi arkadaşı tarafından can havliyle kaleden uzaklaştırılırken kol açık bile olsa penaltı değildir. Ümit Öztürk bence çok cesur ve iyi maç yönetti. Verdiği tüm penaltı kararları doğru. Penaltı beklenen pozisyonlarda da devam kararı doğru" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Çakar'a büyük tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti
Ümit Öztürk, Ahmet Çakar, Beyaz TV, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:43 
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