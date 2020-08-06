Ahmet Çakır, Divan Kurulu Başkanlığından istifa etti

Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Çakır, istifasının herhangi özel bir nedeninin olmadığını, Yeni Malatyaspor yönetimine her zaman desteklerinin süreceğini kaydetti. Yeni Malatyaspor yönetiminin belediye bünyesinden çıkarılıp sivilleştirilmesi sürecinde Adil Gevrek'in başkanlığının önünü açan o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, istifası ve kulüpte son yaşanan gelişmelerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor'un 6 dönem başkanlığını yapan Adil Gevrek'in yarım dönem dışında önemli başarılara imza attığını ve verilen görevi layıkıyla yaptığını kaydeden Çakır, "Bugün itibariyle Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım. Öyle tahmin ediyorum istifa dilekçem kulübe ulaşmıştır. İstifamın özel bir nedeni yok. Sezon başında olacaktı bu istifa bugüne kısmet oldu. Bundan sonraki süreçte yeni bir divan başkanı için sanırım kongre sürecinin beklenmesi gerekecek. Bu anlamda divana acilen bir başkan seçilmesi çok da önemli değil. Kulübün kongresiyle birlikte bir de divan başkanı seçimi yapılabilir. Tabi divanın güçlendirilmesi noktasında belediyelerimiz de bu sürece daha aktif bir şekilde dahil olabilirler" şeklinde konuştu.

"Çalmadık kapı bırakmadık, maalesef kimse talip olmadı"

Çakır, Gevrek'in geride kalan 6 yılını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Adil başkan 6 yılda 2 şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi ve lig beşinciliği gibi başarılara imza attı. Bakıldığında yarım dönem dışında başarılı olduğu ortada. Kulübün sivil bir yönetime devri konusunda ilk başkanımız olarak büyük bir yükümlülüğün de altına girdi kendisi. O dönemde kulüp 2. ligdeydi ve yönetimi güçlü isimlerden seçmek için çalmadık kapı bırakmadık, maalesef kimse talip olmadı. Adil başkan görevi alır almaz kimsenin tahmin etmeyeceği başarılara imza atarak, görevini layıkıyla yerine getirdi. Tabi geride kalan sezona bakıldığında ise tam tersi bir tablo var. Burada ilimizin yaşadığı deprem ve dünyanın yaşadığı pandemi süreçleri de unutulmamalı. Biz bu işe şahıs bazında bakmadık. Yönetimde kim olursa olsun desteğimiz sürecek." - MALATYA