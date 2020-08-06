Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor'un divan kurulu başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Kulübünün divan kurulu başkanlığı ve divan kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Çakır, AA muhabirine, 2009'da belediye başkanlığı görevine seçildiğinde, o dönemki adı Malatya Belediyespor olan kulübün arkasında durarak takımı güçlendirdiklerini belirtti.

Kulübün yoluna daha sonra Yeni Malatyaspor ismiyle devam ettiğini hatırlatan Çakır, şunları söyledi:

"11 yıl geride kalırken Yeni Malatyaspor da Malatya'nın takımı oldu. Belediyemizin takımın bugüne gelmesinde, yükselmesinde büyük emek ve katkıları oldu. Biz de bu süreçte bir dönem direkt takımın sorumluluğunu alıp, daha sonra divana kurulu olarak arkadaşlarımızla fikir verdik. Yönetime, takıma, futbola, teknik heyete karışma durumu olmadan divan başkanı olarak görevimizi bugüne kadar getirdik. Bu saatten sonra divan kurulu başkanlığını ve üyeliğini bırakmamız gerekiyordu. Geçen sezonun ikinci yarısında biraz işlerin ters gitmesi, hatalı ve yanlış kararlar mutlaka var ama genele baktığımız zaman, 11 yıllık süre içerisinde hep başarılar vardı. Şampiyonluklar, üst sıralara oynayan bir takım vardı."

Çakır, ligden düşmenin kaldırılmasıyla Yeni Malatyaspor'un kümede kaldığını hatırlatarak, "Bu da bizi gerçekten son derece sevindirdi. Malatyaspor'un bir taraftarı olarak geri planda takımımızın başarısını arzu ettik. Elimizden gelen bir destek varsa da bunu her zaman vermeye gayret gösterdik. Artık divan üyeliğim ve başkanlığından istifa etmem gerektiğini düşündüm. Divan kurulunun biraz daha güçlenmesi, Malatyaspor'umuzun da yoluna devam etmesi lazım. Bizler her zaman Malatya'nın birer fanatik taraftarıyız. İnşallah elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.