Yakın zamanda trafik kazasına kurban giden Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı. EA Sports konu hakkında açıklama yaptı.

Konyaspor formasını terleten Ahmet Çalık 11 Ocak 2022 tarihinde bir trafik kazasında hayatını yitirdi. Futbolcu şubat ayındaki evliliği için hazırlanıyor ve nikah tarihi için Ankara'ya yolculuk ediyordu. Sabah 09.00 sularında yaşanan trafik kazasında futbolcu direksiyonun kontrolünü kaybetti. Aracının şarampole devrilmesinin ardından sağlık ekipleri bölgeye ulaşsa da müdahalelerin faydası olmadı.

28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kaybı Türk futbol camiasını derinden üzdü. Daha önce Galatasaray'da da oynamış olan futbolcu için taziye mesajları yağdı. EA Sports ise yetenekli sporcunun vefatı hakkında açıklama yaptı. Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldığını açıklayan firma, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı ve oyunculara mesaj gönderdi.

Yayımlanan Türkçe mesajın yanı sıra FIFA Direct Communication adlı Twitter hesabından da bir paylaşım yapıldı.

We are deeply saddened by the passing of Ahmet Çalık.



To respectfully honor his legacy, Çalık's FUT items price ranges will be permanently fixed at their current value.



We send our sincerest sympathies to his family and his fans all around the world.