Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı - Son Dakika

Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı

Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı
Son Güncelleme: 15.01.2022 08:59

Yakın zamanda trafik kazasına kurban giden Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı. EA Sports konu hakkında açıklama yaptı.

Yakın zamanda trafik kazasına kurban giden Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı. EA Sports konu hakkında açıklama yaptı.

Konyaspor formasını terleten Ahmet Çalık 11 Ocak 2022 tarihinde bir trafik kazasında hayatını yitirdi. Futbolcu şubat ayındaki evliliği için hazırlanıyor ve nikah tarihi için Ankara'ya yolculuk ediyordu. Sabah 09.00 sularında yaşanan trafik kazasında futbolcu direksiyonun kontrolünü kaybetti. Aracının şarampole devrilmesinin ardından sağlık ekipleri bölgeye ulaşsa da müdahalelerin faydası olmadı.

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28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kaybı Türk futbol camiasını derinden üzdü. Daha önce Galatasaray'da da oynamış olan futbolcu için taziye mesajları yağdı. EA Sports ise yetenekli sporcunun vefatı hakkında açıklama yaptı. Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldığını açıklayan firma, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı ve oyunculara mesaj gönderdi.

Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sporcunun hatırasını yaşatmak amacıyla aşağıdaki kararları almış bulunmaktayız.
Ahmet Çalık, FIFA oyununda Konyaspor takımından kaldırılacak.
Futbolcunun FUT unsurları oyundaki paketlerde yer almayacak. Bu ögelerin ücret aralıkları da kalıcı olmak şartıyla mevcut fiyatlarına sabitlenecek.
Futbolcunun ailesine, Konyaspor ekibine ve dünyadaki tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Yayımlanan Türkçe mesajın yanı sıra FIFA Direct Communication adlı Twitter hesabından da bir paylaşım yapıldı.

1994 doğumlu stoper Gençlerbirliği altyapısında yetişmiş ve Ocak 2017'de Galatasaray'a transfer olmuştu. Burada 3 yıl top koşturduktan sonra Konyaspor'a geçen 28 yaşındaki futbolcu Konya ekibinin etkili oyuncuları arasında yer alıyordu.

Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı
Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çalık FIFA 22 oyunundan kaldırıldı - Son Dakika
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