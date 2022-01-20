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Ahmet Çalık için düzenlenen programa ailesi katıldı - Son Dakika

Ahmet Çalık için düzenlenen programa ailesi katıldı

20.01.2022 22:43

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık için düzenlenen Mevlid-i Şerif ve anma programına annesi, babası ve kardeşleri katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık için düzenlenen Mevlid-i Şerif ve anma programına annesi, babası ve kardeşleri katıldı.

Nalçacılılar Taraftar Derneği öncülüğünde Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programa Çalık'ın annesi Nurhan Çalık, babası Ali Çalık, kardeşleri Emir Çalık ve Emre Çalık, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Çalık'ın amcası Nafiz Çalık, burada yaptığı konuşmada, söylenecek sözün bittiğini Türkiye'den ve dünyadan herkesin onun arkasından güzel konuştuğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan program, ilahilerin söylenmesi ve dua edilmesinin ardından gül suyu ikramıyla sona erdi.

Ahmet Çalık için düzenlenen programa ailesi katıldı
Ahmet Çalık için düzenlenen programa ailesi katıldı
Ahmet Çalık için düzenlenen programa ailesi katıldı

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İttifak Holding, Konyaspor, Ali Çalık, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmet Çalık için düzenlenen programa ailesi katıldı - Son Dakika


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