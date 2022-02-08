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Ahmet Çalık'ın anısı mazlum coğrafyalarda yaşatılıyor - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın anısı mazlum coğrafyalarda yaşatılıyor

08.02.2022 11:50
Ahmet Çalık'ın anısı mazlum coğrafyalarda yaşatılıyor

Merkezi Konya'da bulunan bir vakıf, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısını, Sudan, Etiyopya, Çad ve Suriye'ye de taşıdı.

Merkezi Konya'da bulunan bir vakıf, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısını, Sudan, Etiyopya, Çad ve Suriye'ye de taşıdı.

Ribat Eğitim Vakfının insani yardım birimi, yürüttüğü çalışmalarla, yaşantısı ve yardımseverliğiyle gönüllerde yer eden Çalık adına Sudan, Etiyopya, Çad ve Suriye'ye de yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Çalık adına Etiyopya'da 500 çocuğa Kur'an-ı Kerim dağıtan vakıf, Sudan'da Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan 650 yetimin karnını doyurdu.

Temiz suya erişme imkanının kısıtlı olduğu ve yetersiz su tüketimi nedeniyle salgın hastalıkların görüldüğü Çad'da ise Çalık'ın adıyla su kuyusu açıldı.

Suriye'nin kırsal bölgelerindeki çadır kamplarda yaşayan 400 aileye de içinde bakliyat, sıvı yağ ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıdaların bulunduğu kolilerle gıda yardımı yapıldı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, AA muhabirine, Çalık'ın örnek bir genç olduğunu, vefatının sadece Konya'yı değil tüm ülkeyi derinden üzdüğünü söyledi.

Türkiye'de ve 36 ülkede insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini anımsatan Küçüktoka, ülkenin değerlerini de unutmadıklarını, şehitler, ecdat ve gönüllerde yer etmiş değerli insanlar adına da faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

"Güzel insanlarımızı yad etmek için de faaliyetler yürütüyoruz"

Ahmet Çalık'a rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Küçüktoka, "Ahmet Çalık kardeşimiz güzel bir delikanlıydı. 'Duyarsız kalmayalım, bu kardeşimizle ilgili faaliyetlerde bulunalım' dedik. Ahmet'imizin adına birtakım çalışmalar yürüttük. Suriye'ye, Sudan'a, Etiyopya'ya, Çad'a yardımlar götürdük." diye konuştu.

Mazlum coğrafyalarda 40 yıldır insani yardım faaliyetleri yürüttüklerine dikkati çeken Küçüktoka, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar binlerce kuyusu açtırdık. Bir tane de Ahmet kardeşimiz adına açalım dedik. Güzel insanlarımızla ilgili, onları yad etmek adına yıllardır faaliyetler yürütüyoruz. Eren Bülbül kardeşimiz için de yapmıştık. Şimdi de Ahmet Çalık kardeşimiz için yaptık. Rabb'im genç delikanlımıza gani gani rahmet etsin. Biz Türkiye'de böyle güzel insanlar görmek istiyoruz. Sporcu, sanatçı ne olursa olsun, biz böyle gençlerimizi gördüğümüz zaman umutla doluyoruz. Vefat edenleri de yad ediyoruz. Önemli olan insanın güzel, hoş bir seda bırakması. Ahmet Çalık kardeşimiz de bu güzel insanlardan birisiydi."

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Etiyopya, Suriye, Sudan, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmet Çalık'ın anısı mazlum coğrafyalarda yaşatılıyor - Son Dakika


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