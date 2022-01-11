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Ahmet Çalık'ın cenazesi adli tıptaki işlem sonrasında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın cenazesi adli tıptaki işlem sonrasında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi

11.01.2022 16:07

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere kaldırıldığı adli tıpta yapılan inceleme sonrasında defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza, sabah 09.00 sularında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi çıkışındaki Ankara - Niğde Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Şarampole uçan araç metrelerce sürüklenip takla atarak savrulmasının ardından durmuştu. Kazanın sonrasında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak metrelerce savrulan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi gönderilmişti. Çalık'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu. Çalık'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ikindi namazında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi.

Ayrıca, Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

(İHA)

Ahmet Çalık'ın cenazesi adli tıptaki işlem sonrasında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi
Ahmet Çalık'ın cenazesi adli tıptaki işlem sonrasında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi
Ahmet Çalık'ın cenazesi adli tıptaki işlem sonrasında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi

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Konyaspor, Elmadağ, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet Çalık'ın cenazesi adli tıptaki işlem sonrasında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın cenazesi adli tıptaki işlem sonrasında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi - Son Dakika
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