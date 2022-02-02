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Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak

02.02.2022 10:40
Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak

Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Keçiören'de yapılan yeni buz pateni pistine verildi.

Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ismi, Keçiören'de yapılan yeni buz pateni pistine verildi.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisi, dün yaptığı toplantıda, Ovacık Mahallesi'ndeki buz pateni pistine Ahmet Çalık'ın isminin verilmesini görüştü.

Toplantıda, Çalık'ın isminin buz pateni pistine verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bizleri derinden üzen bu olay neticesinde ülkemize ve Türk futboluna önemli hizmetleri olan, efendiliğiyle tüm futbolseverlerin gönlünde taht kuran Ahmet Çalık'ın ismini yeni inşa ettiğimiz buz pateni pistimizde yaşatma kararı aldık. Yeni spor kompleksimizde inşallah onun ismi ebet müddet yaşayacak. Tesisimizden istifade eden her gencimiz Ahmet Çalık'ı anacak ve onun spor yaşamını kendine örnek alacak." ifadelerini kullandı.

Pist doğal buz özelliği taşıyor

Önümüzdeki günlerde buz pateni pistinin açılışını yapacaklarını bildiren Altınok, tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"Buz pateni pistimiz bir belediye tarafından yaptırılan dome çadırlı ilk kalıcı buz pateni pisti olma özelliği taşıyor. Üstü özel nano teknoloji 'blackout branda' ile kaplandı. Tesisimizin pisti doğal buz özelliğiyle dünya olimpik buz pateni pisti sistemi ile aynı standartlara sahip. Pistimiz Ovacık'taki 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alıyor. 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip ve her seansta 70 kişi faydalanabilecek. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz, 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgar ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak."

Çalık'ın ailesinin Keçiören'de ikamet ettiğini belirten Altınok, Çalık ailesine, Konyaspor camiasına ve tüm sevenlerine tekrar başsağlığı diledi.

Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak
Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak
Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak
Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak
Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak
Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak

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Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi, Turgut Altınok, Ankara Gölbaşı, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşatılacak - Son Dakika


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