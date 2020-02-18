Ahmet Çalık'tan Japonya'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 30 yılı aşkın süredir Japon şirketleriyle çeşitli sektörlerde birçok değerli proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk ve Japon şirketleri iş kabiliyetiyle birbirlerini tamamlıyor." dedi.

Geçen yıl Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla Japonya Devlet Nişanı verilen Ahmet Çalık, Japonya'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Tokyo'da Japon İş Federasyonu (Keidanren) binasında düzenlenen teşekkür töreninde konuşan Çalık, Türk ve Japon şirketlerinin iş kabiliyetiyle birbirlerini tamamladığını ifade etti.

Çalık, Japon şirketlerinin üstün teknoloji ve bilgi birikimine sahip olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca yurt dışındaki yatırımlara da önemli miktarda finansal katkı sağlıyorlar. Türk şirketleri ise aldıkları işlerde o ülkenin kanunlarına, geleneklerine, kültürüne uyum sağlama, yerel halkla bütünleşme ve söz verdikleri işi büyük bir disiplinle ve zamanında bitirme kabiliyetine sahip." diye konuştu.

Japon şirketleriyle 30 yılı aşkın süredir çeşitli sektörlerde birçok değerli proje gerçekleştirdiklerini belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Çoğunlukla Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) veya Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından finanse edilen bu projelerin önemli bölümünü Mitsubishi Corporation ve Mitsubishi Heavy Industries ile gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de Mitsubishi Corporation üst yönetiminin iradesi ve Japon kredi kuruluşlarının desteğiyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

Çalık, Japon şirketleriyle iş birliklerini sadece Orta Asya ile sınırlı tutmayıp zamanla Orta Doğu ve Afrika'ya da genişlettiklerini aktararak, bu politikayı gelecek dönemde daha da büyük bir kararlılıkla sürdürmeyi arzuladıklarını söyledi.

"SECOM ile yeni bir alana girdik"

Ahmet Çalık, "Geçen yıl Türkiye'de SECOM'un Yönetim Kurulu Başkanı Yasuo Nakayama ile güvenlik ve yaşam teknolojileri alanında ortak şirket kurarak yeni bir alana girdik." dedi.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve diplomasinin yanı sıra kültür ve sanatın da değerli olduğuna değinen Çalık, "Mikasa Vakfı'nın değerli destekleriyle gerçekleştirilen ve Çalık Grubu olarak bizim de desteklediğimiz Kaman Kalehöyük'teki kazılar, hem ülkemizin kültür birikimine önemli katkılar sağlamakta hem de ilişkilerimizin kalıcılığında önemli rol oynamaktadır." diye konuştu.

Çalık, şu an 22 ülkede, 25 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, Mitsubishi Coopration ve entegre güvenlik sağlayıcısı SECOM firması dışında dünyaca ünlü stratejik iş birliklerinin bulunduğuna vurgu yaptı.

"Keidanren 'e üye olan ilk Türk şirketi Çalık Grup"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan da 6 Temmuz'dan itibaren iki ülke arasında Japon All Nippon Airways uçuşları dahil olmak üzere haftada 21 direkt uçak seferi gerçekleşeceği bilgisini vererek, daha fazla iş birliği yapmanın ve daha çok proje geliştirmenin gerektiğini vurguladı.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ise geçen yıl Çalık Grup'un Keidanren'e üye olan ilk Türk şirketi olduğuna dikkati çekti.

Japonya Bakanlar Kurulu Danışmanı Isao Iijima da Çalık'ın Japon ve Türk iş dünyası arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ederken, SECOM Yönetim Kurulu Başkanı Yasuo Nakayama ise Türkiye'nin döviz kuru dalgalanmaları ve işsizlik oranı gibi değişkenliklere maruz kalmasına rağmen sağlam bir ulusal güce sahip olduğunu belirtti.

"Bundan sonra da Çalık ve SECOM'un Türkiye işleri sürekli olarak büyüyecek." diyen Nakayama, Türk insanlarına bunu en kısa sürede gösterme arzusunda olduklarını kaydetti.

"Özbekistan ve Tunus'ta iş birliğini güçlendirmek niyetindeyiz"

Mitsubishi Heavy Industries Grubu Başkanı Atsushi Maekawa da doğal gaz santrali konusunda Çalık Grubu inisiyatifiyle Özbekistan'a katkıda bulunduklarını aktararak bu ülkedeki tesisler ve Tunus'taki projeler noktasında da iş birliğini güçlendirmek niyetinde olduklarını vurguladı.

Kimyasal tesisler konusunda da Türkmenistan'da büyük bir gübre tesisinin tamamlandığına işaret eden Maekawa, gübre tesisi kurarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Maekawa, Malatya'da üçlü hibrit enerji pilot enerji projesinin yapım aşamasında olduğunu dile getirerek, yakın gelecekte tam karbonsuz enerji üretimini Ahmet Çalık'la geliştirebileceklerini anlattı.

Mitsubishi Corporation Başkanı Takehiko Kakiuchi ise Ahmet Çalık'ı devlet nişanına davet görülmesinden ötürü tebrik ederek, "Kendisi uzun yıllar boyunca Japon şirketlerinin altyapı ve tesis ihracatının teşvik edilmesine katkıda bulundu." dedi.

Konuşmaların ardından Japonya'nın geleneksel "Kagami Biraki" seromonisi gerçekleştirildi.