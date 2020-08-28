Ahmet Can Tekin, dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk klip yönetmeni oldu - Son Dakika

Ahmet Can Tekin, dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk klip yönetmeni oldu

Dünyanın en önemli üç müzik şirketinden biri olan Warner Music, Türkiye'de ilk kez Türk bir yönetmenle çalıştı.

Ahmet Can Tekin, dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk klip yönetmeni oldu, System.String[]

Dünyanın en önemli üç müzik şirketinden biri olan Warner Music, Türkiye'de ilk kez Türk bir yönetmenle çalıştı.

Bugüne dek 150'nin üzerinde klip çeken ve Powerturk 2020 En İyi Klip Ödülü başta olmak üzere bir çok ödülün sahibi olan Ahmet Can Tekin, Warner Music için yönetmen koltuğuna oturdu.  Daha önce en popüler dizilerden La Casa de Papel dizisinin müziği ile adından söz ettiren Burak Yeter, şimdi de 'Teenage Runaway' adlı parçası için Ahmet Can Tekin ile güç birliği yaptı. Başarıları ile dünyada adını duyuran Yeter'in son klibi, Tekin imzasını taşıyor. Youtube'daki diğer videoları 1 milyardan fazla izlenen genç yönetmen, klip için özel bir set kurdu.

ASTON MARTİN KLİP İÇİN ÖZEL TASARIM ARAÇ GÖNDERDİ

İstanbul Şile'de kurulan özel bir sette yapılan çekimler 16 saatte tamamlandı. 2066'dan 2020'ye uzanan bir yolculuğu anlatan klibin yönetmenliğini üstlenen Tekin, "Uzay konseptinde hazırlanan sette çekimleri, 60 kişilik bir ekip tamamladı. Sürpriz 5 top modelin de rol aldığı klipte, astronotun 2066'dan günümüze olan yolculuğunu anlatılıyor. Dünya devi Aston Martin de, klipte kullanılması için iki özel tasarım aracını fabrikadan İstanbul'a gönderdi.BİZİM İÇİN BÜYÜK GURURÇalışmaları anlatan Tekin, "Öncelikle bir dünya devi ile işbirliği içerisinde olmak kariyerim için çok heyecan ve gurur verici. Böylesine güçlü bir şirketin çalıştığı ilk Türk yönetmen unvanına sahip olmak beni ayrıca mutlu etti. Burak ile büyük bir şans yakaladık ekip olarak. Dünyaca ünlü dev müzik şirketi ve Türk bir sanatçı ile çalışmak büyük keyif. Dünyanın tanıdığı bir şirket ve DJ ile iş birliği yapmak gurur verici. Çok güzel bir şarkı ve çalışırken büyük keyif aldık" dedi.HARİKA BİR KLİP ÇIKTIHarika bir klip çektiklerini ifade eden Yeter ise, "16'ncı klibim ve istanbul Şile'de muhteşem bir ekiple beraber klip çektik. Çok teşekkür ederim. Klipte 2066 yılına gittik. Hikayemizde kadın karakter, dünyanın sonu geldiği için başka bir gezegene yerleşiyor. Astronot kıyafeti ile flashback oluyor, 2020 yılına dönüyoruz. Yaşadığımız hatıraları paylaşıyoruz, gösteriyoruz. Yönetmenimiz o anları bir story haline getirdi. Storyde bulunan bütün fotoğrafları canlandırmaya başladık. Astronot 2066'dan gelip o fotoğrafları canlandırıp bu güne getiriyor. Harika bir sonla klibimizi bitiriyoruz. Çok güzel bir klip oldu, uzay stüdyosu kurduk, kıyafetlerimiz de dahil olmakla birlikte. Harika bir ekiple bunu yansıtabildiğimizi düşünüyoruz. Umarım çok beğenilecek" diye konuştu.

'Teenage Runaway' klibi, 28 Ağustos'ta Warner Music global etiketi ile tüm dünya televizyonlarında yayında olacak.

(-GÖRÜNTÜLÜ)


Ahmet Can, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahmet Can Tekin, dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk klip yönetmeni oldu - Son Dakika

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