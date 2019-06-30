Son Dakika Haberleri: Ahmet Çelik: Bu duygu anlatılamaz
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Ahmet Çelik: Bu duygu anlatılamaz

1 saat önce

Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.

Ahmet Çelik: Bu duygu anlatılamaz, System.String[]
Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.
Üst üste 5'inci kez Gazi Koşusu'nu kazanmayı başaran Ahmet Çelik, ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, "Çok mutluyum. 5 sene üst üste kazanmak bize kısmet oldu. Gerçekten yüreği erkeklerden daha büyük olan bir dişi safkanla kazandım. Bu duygu anlatılamaz. Heyecandan ne konuştuğumu bile bilmiyorum. Geçen sene 4 kez üst üste kazanmıştım. Bu sene herhalde 5 taneyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik" diye konuştu.
"Mümin Çılgın'ı geçebilecek misin" sorusuna Çelik, "Bu işler kısmet. Çok büyük bir başarı, çok zor bir başarı. En iyi jokeylerimizden. Umarım olur" yanıtını verdi.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:28 Kaynak: DHA
Gazi Koşusu, Ahmet Çelik, Spor
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