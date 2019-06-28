Son Dakika Haberleri: Ahmet Çelik: "Gazi Koşusu'nda 3-4 tane ciddi rakibim var"
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Ahmet Çelik: "Gazi Koşusu'nda 3-4 tane ciddi rakibim var"

1 saat önce

93. Gazi Koşusu'na katılacak her atın yarışı kazanabilecek potansiyelde olduğunu söyleyen jokey Ahmet Çelik, "Herkesin bildiği gibi 3-4 tane göz önünde ciddi rakip var. Ama rakip görmediğimiz atlar bile gününde olursa kazanıyor" dedi.

Ahmet Çelik:
93. Gazi Koşusu'na katılacak her atın yarışı kazanabilecek potansiyelde olduğunu söyleyen jokey Ahmet Çelik, "Herkesin bildiği gibi 3-4 tane göz önünde ciddi rakip var. Ama rakip görmediğimiz atlar bile gününde olursa kazanıyor" dedi.

Türk yarışçılığının derbisi olarak adlandırılan 93. Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Bu önemli yarış öncesi 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan jokey Ahmet Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazi Koşusu'nun önemine değinen Çelik, "4 sene üst süte kazandığım için çok şanslı hissediyorum. Çünkü yarışçılık tarihinde dört sene üst üste Gazi Koşusu'nu kazanan yok. Bu gurur verici. Biz bu yarış için Apranti Eğitim Merkezi'ne başlarken bile, 'Gaziye katılabilir miyiz' düşüncesindeydik. Katıldık ve dört sene üst üste kazandık" açıklamasını yaptı.

"Start numarası avantajdır"

Yarışta 1 numaralı starttan çıkış yapacağını hatırlatan Ahmet Çelik, "Eküri olduğumuz için seçeneğimiz vardı. 1 daha avantajlı olduğu için ekip de beni kırmadı. Start yarışta bir artıdır. Yarış içerisinde atın gideceği yer için avantajdır. Dezavantajları da vardır ama onu avantajlara çevireceğiz" diye konuştu.

"3-4 tane ciddi rakip var"

93. Gazi Koşusu'nda yarışacağı 20 atı değerlendiren Çelik, "21 at katılıyor. Herkesin bir şansı var. Herkesin bildiği gibi 3-4 tane göz önünde ciddi rakip var. Rakip görmediğimiz atlar bile gününde olursa kazanıyor. Bu işin bileni yok ama 3-4 ciddi rakip var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
Ahmet Çelik, Gazi Koşusu, Spor
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