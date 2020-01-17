Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı final - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı final - Son Dakika Spor

Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı final

6 saat önce

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı final müsabakaları sona erdi.

Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı final, System.String[]

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı final müsabakaları sona erdi. Yarın oynanacak final müsabakaları saat 13.00'de başlayacak ve erkeklerde 8, kadınlarda 5 sıklette madalya dağıtılacak. Kadınlarda 6, erkeklerde 3 sporcu final müsabakalarında ringe çıkacak.


Bugün oynanan yarı final müsabakalarında 14 sporcu ringe çıktı. Yarı final oynamaya hak kazanan sporcular 57 kiloda Hakan Doğan ve 69 kiloda Necat Ekinci, sakatlıklarından dolayı yarı final müsabakasında ringe çıkamadı.


Kadınlarda 51 kiloda Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu rakiplerini mağlup ederek finalde rakip oldular. 57 kiloda Aycan Güldağı, 60 kiloda Esra Yıldız, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.


Erkeklerde 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir. 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal ve +91 kiloda Mehmetcan Işık rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.


Final müsabakaları eşleşmeleri şöyle:


Kadınlar:


51 kg - Busenaz Çakıroğlu - Hatice Akbaş


57 kg - Aycan Güldağı - Helina Bruvevich (Belarus)


60 kg - Esra Yıldız - Khelif Imane (Cezayir)


69 kg - Busenaz Sürmeneli - Shinetsetseg Uranbileg (Moğolistan)


75 kg - Şennur Demir - Myagmarjargal Munkhbat (Moğolistan)


Erkekler:


63 kg - Tuğrulhan Erdemir - Dzimtry Asanau (Belarus)


81 kg - Mehmet Nadir Ünal - Houmri Muhammed (Cezayir)


+91 kg- Mehmetcan Işık - Morten Givskov (Cezayir) - İSTANBUL

Cezayir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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